L’Olimpia Milano si conferma indigesto per il Barcellona, leader dell’Eurolega a favorito per la vittoria finale. I biancorossi dopo aver vinto al Forum si sono imposti anche al Palau Blaugrana nonostante le assenze importanti e una condizioni non ancora ottimale dopo il focolaio di Covid che ha fermato per diversi giorni l’attività dei giocatori di coach Ettore Messina. E’ finita 75-73 una partita dura dove le difese hanno prevalso sugli attacchi e dove Milano ha sfruttato al meglio la buona serata nel tiro da 3.

Grande protagonista il nemico giurato dei catalani, l’ex madridista Sergio Rodriguez autore di 18 punti e 4 assist in soli 20′ di gioco. Straordinario anche il finale dell’ex Barça Malcolm Delaney che ha messo a segno alcuni dei canestri decisivi. Ma tutti i giocatori biancorossi hanno portato il loro mattoncino, come Ben Bentil e Nicolò Melli entrambi super in difesa.

Una vittoria che lancia l’Olimpia al quinto posto in classifica ma con ancora gare da recuperare dopo i rinvii per Covid. Posticipata tra l’altro anche la sfida con i russi del Kazan originariamente prevista per giovedì 13 gennaio ma saltata per i casi all’interno dell’Unics.

Orgoglioso dei suoi ragazzi Ettore Messina: “E’ stata una partita molto fisica, tant palle perse nel primo tempo per ambedue le squadre, ma c’è stata tanta difesa, enorme fisicità. Complimenti ai miei perché nel momento peggiore all’inizio del terzo quarto non hanno mollato concentrazione e intensità – ha spiegato il coach dei milanesi – Il terzo quarto è stato orribile sia in difesa che in attacco. Ma nel quarto abbiamo aperto il campo, giocato bene, la difesa ha fatto tantissimo, ricordo quattro o cinque possessi di difesa di alto livello in cui non li abbiamo fatti segnare. E, come nel primo tempo era stato decisivo Chacho, nel secondo lo è stato Delaney, sia attacco che in difesa esprimendosi ad un livello davvero molto alto”.

