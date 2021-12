"E' la notte perfetta", ha detto Steve Kerr, coach di Golden State

Stephen Curry è il nuovo re delle triple in Nba. L’atteso record è arrivato nella notte al Madison Square Garden. La star dei Warriors ha realizzato la tripla numero 2.974 in carriera a 7’33” dalla fine del primo quarto della sfida con i New York Knicks, superando così Ray Allen nella classifica all time dei migliori realizzatori da tre. Curry ha realizzato il record davanti allo stesso Allen e a Reggie Miller, che completa il podio degli specialisti da tre punti. Golden State completa la festa vincendo per 105-96 proprio con la firma di Curry, che chiude la sua notte trionfale con un bottino di 22 punti, frutto anche delle cinque triple messe a segno. “Se non puoi farlo in casa, questo è sicuramente un ottimo piano B”, ha detto Curry riferendosi al record che avrebbe voluto realizzare di fronte al proprio pubblico. “Penso a questo record da diverso tempo, è qualcosa di speciale. Il fatto che lo abbia stabilito davanti a Ray Allen e Reggie Miller è bellissimo, sono cresciuto guardandoli giocare e prendendoli come esempio. Sono veramente fortunato”, ha aggiunto. “E’ la notte perfetta”, ha detto Steve Kerr, coach di Golden State, che dopo la tripla da record ha chiamato il timeout per consentire a Curry di prendersi il meritato tributo.

