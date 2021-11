Un altro scalpo importante per l'Olimpia che si è imposta 75-70 nel big match contro i vicecampioni d'Europa

L’Olimpia Milano continua la sua marcia in vetta alla classifica di Eurolega . I biancorossi di Ettore Messina si sono imposti per 75-70 nel big match dell’ottavo turno contro il Barcellona davanti ai 7.500 tifosi del Forum di Assago. L’Ax Armani Exchange colleziona così la settima vittoria in otto partite dopo aver dominato i primi tre quarti e respinto la rimonta dei blaugrana in avvio di quarto quarto. Milano trascinata da Gigi Datome, autore di 17 punti e delle giocate più importanti nel finale di partita quando i catalani sembravano aver messo le mani sulla partita. Bene anche Devon Hall con 16 punti e un superbo 4/5 da tre punti. In difficoltà al tiro ma sempre decisivi anche Shavon Shield con 11 punti, 3 rimbaldi e 6 assist e Nicolo Melli con 5 punti e 8 rimbalzi.

Nel Barça di coach Sarunas Jasikevicius spicca la prova di Brandon Davis con 12 punti e 6 rimbalzi in nemmeno 20 minuti di gioco. 10 punti e 6 rimbalzi per Nikola Mirotic mvp della competizione per il mese di ottobre.

Coach Messina è soddisfatto del primato in classifica ma prova a gettare acqua sul fuoco: “Significa semplicemente che stiamo lavorando duro, che i giocatori stanno producendo un grande sforzo. Non è nulla di più, perché è presto. Abbiamo giocato tante partite in casa, contro squadre che probabilmente vinceranno su campi delle nostre concorrenti, ma ora arrivano tante gare in trasferta. Questa vittoria, come quella con il CSKA all’inizio, quando venivamo dalla sconfitta in Supercoppa, ci dà ovviamente fiducia. Per ora è questo”.

