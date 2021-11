Per Gallinari 7 punti nella sconfitta dei suoi Hawks contro Brooklyn

Nella notte Nba sorride Philadelphia che rallenta la corsa di Chicago, ko 103-98 nonostante i 37 punti e 10 rimbalzi di DeRozan. Dalla parte opposta i 76ers trionfano grazie ai 18 punti (con 9 rimbalzi e 7 assist) di Embiid e ai 22 punti di Seth Curry, autore del canestro decisivo del +3 a 10 secondi dalla sirena. Sorride anche il fratello Steph, che infila 15 punti con 9 assist e 8 rimbalzi nel successo di Golden State contro Charlotte (114-92). A rubare la scena in casa Warriors è però Poole, letale da tre e capace di chiudere con 31 punti. Inutili per gli Hornets i 32 punti con 9 rimbalzi di Miles Bridges e i 23 punti e 11 rimbalzi di Hayward. Danilo Gallinari resta in campo 16 minuti – firmando sette punti – nella sconfitta di Atlanta contro Brooklyn (117-108). Durant guida i Nets con 32 punti, Harden ne aggiunge 16 con ben 11 assist.

Indiana supera New York trascinata dai canestri di Turner, 25 punti e 7 triple a bersaglio oltre a 13 rimbalzi, bene anche LeVert con 21 punti. Dalla parte opposta non bastano ai Knicks i 23 punti di RJ Barrett e la doppia doppia di Randle con 18 punti e 14 rimbalzi. Cleveland supera al fotofinish Portland (107-104) guidata dai lunghi Allen, 24 punti e 17 rimbalzi, e Mobley, 11 punti e 11 rimbalzi. Lillard dalla parte opposta chiude con 26 punti ma sbaglia la tripla che avrebbe prolungato la contesa all’overtime. Buone prove anche per McCollum (21 punti) e Powell (23). Boston passa a Orlando 92-79 soprattutto per merito di Brown, fondamentale con i suoi 28 punti. Colpo esterno anche di Toronto contro Washington (100-109) a cui non bastano i 25 punti, 7 assist e 7 rimbalzi di Beal. I canadesi però possono contare sui 33 punti di VanVleet e sul contributo di Mykhailiuk e Trent Jr, entrambi autori di 15 punti. George con l’ennesima prestazione monstre da 32 punti e 8 assist guida i Clippers al successo contro Minnesota. Inutili per i Wolves i 29 punti di Edwards e la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Towns. Successo in volata di Memphis contro Denver (108-106). I Nuggets si fermano nonostante i 34 punti e 11 rimbalzi di Jokic e i 26 punti di Barton. Tra i Grizzlies bene Morant, 18 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, e Jackson Jr, 22 punti e 8 rimbalzi. Successi anche per Dallas contro San Antonio (109-108) e per Sacramento contro New Orleans (112-99).

