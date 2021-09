E' la rivincita della finale tricolore vinta dalle V Nere

Di nuovo Milano contro Virtus Bologna di fronte in una finale a pochi mesi di distanza dall’ultimo atto del campionato che ha visto il trionfo delle V Nere. Questa sera le due squadre si giocano il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italia che vede tra l’altro la Virtus padrona di casa. Ieri nelle semifinali due vittorie sofferte per biancorossi e bianconeri. I ragazzi di Messina si sono imposti per 72-67 su Brindisi ma nel secondo tempo hanno visto le streghe con un parziale nel terzo quarto a favore dei pugliesi per 29-10 dopo un primo tempo tutto per l’Olimpia.

“Nei primi due quarti siamo andati molto bene, poi ci è servito un grande ultimo periodo per rimediare ad un terzo quarto dove abbiamo avuto una pessima percentuale al tiro, che ci ha fortemente condizionato – ha detto Ettore Messina, coach di Milano – L’importante è che i ragazzi siano stati capaci di ricollegarsi, alla fine le squadre buone sono quelle che riescono a vincere anche quando le partite si complicano”.

Bologna invece ha vinto al fotofinish sulla Reyer Venezia battuta solo 72-71. Tra i felsinei spicca la prova di Kevin Hervey autore di 17 punti conditi da 9 rimbalzi.

“Partita divertente, interessante, con cose positive e negative, tra momenti di efficacia e confusione, contro una grande squadra, che gioca a memoria – ha dichiarato l’allenatore della Virtus, Sergio Scariolo – Abbiamo cercato di essere logici, gestendo al meglio le rotazioni e limitando i minuti in campo ai nostri veterani. Il mirino è puntato avanti: cercheremo di finire bene questo torneo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata