La franchigia dell'Arizona si è imposta in gara 1 118-105 sui Milwaukee Bucks

Iniziano con una vittoria di Phoenix le Finals Nba 2021. I Suns si sono imposti in casa per 118-105 in gara 1 sui Milwaukee Bucks che hanno recuperato in extremis la stella Giannis Antetokounmpo. E non sono bastati i 20 punti e 17 rimbalzi però del greco a far sorridere i Bucks. A trascinare i Suns è stato Chris Paul con una prestazione super da 32 punti e 9 assist, a cui si aggiungono i 22 punti e 19 rimbalzi di Aayton e i 27 punti di Booker. Gara2 è in programma giovedì notte, sempre in Arizona.

