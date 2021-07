Protagonisti Polonara, Fontecchio e Mannion autori di 21 punti

L’Italbasket inizia con una vittoria il torneo preolimpico in corso a Belgrado che mette in palio un posto per i Giochi Tokyo. Gli azzurri primi di Belinelli, Datome e Gallinari hanno battuto Portorico per 90-83 con un grande rimonta nel secondo tempo dopo essere finiti sotto anche di 17 punti. Questi i parziali: 18-24, 37-44, 64-58

Subito bene Mannion e Polonara

A trascinare la nazionale di Meo Sacchetti Polonara, Mannion e Fontecchio, autori di 21 punti a testa.

Con questo successo l’Italia chiude il suo girone al primo posto, approfittando del forfait del Senegal, e in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Filippine e Repubblica Dominicana. Mentre l’altra semifinale vedrà di fronte la Serbia e Portorico.

