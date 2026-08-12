Europei atletica 2026, il programma del 12 agosto: italiani in gara e dove vederli

Proseguono oggi, mercoledì 12 agosto, gli Europei di atletica 2026 in programma all’Alexander Stadium di Birmingham. Nella terza giornata della rassegna continentale verranno assegnati quattro titoli: il martello femminile, i 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili e i 110 ostacoli.

Nella serata di ieri la grande gioia per l’oro, conquistato da Nadia Battocletti nei 5000, ma anche la tristezza per l’infortunio di Marcell Jacobs nella finale dei 100 metri.

Attesa per gli azzurri



Tra gli azzurri più attesi c’è Sara Fantini, impegnata alle 20.45 nella finale del lancio del martello, dove proverà a confermare il titolo conquistato due anni fa. In serata spazio ad Ayomide Folorunso, finalista dei 400 ostacoli alle 22.08.



Grande interesse anche per le qualificazioni del salto triplo maschile, alle 21.40, con Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Nel pomeriggio, invece, occhi puntati sulle semifinali degli 800 metri con Giovanni Lazzaro e Francesco Pernici e sui 400 ostacoli maschili, che vedranno in pista Giacomo Bertoncelli, Alessandro Sibilio e Alessio Sommacal.



La giornata azzurra scatterà alle 11.35 con il decathlon di Dario Dester e Alberto Nonino. A seguire, tra gli altri, le qualificazioni del disco femminile con Emily Conte, Benedetta Benedetti e Daisy Osakue, le batterie dei 400 con Alessandra Bonora e Alice Mangione e quelle dei 200 con Elena Cambiolo, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari.

Gli italiani in gara oggi, 12 agosto

11.35 – Decathlon, 100 metri: Dario Dester, Alberto Nonino

11.40 – Lancio del disco femminile, qualificazioni: Emily Conte, Benedetta Benedetti, Daisy Osakue

12.05 – 400 metri femminili, batterie: Alessandra Bonora, Alice Mangione

12.20 – Decathlon, salto in lungo: Dario Dester, Alberto Nonino

12.40 – 200 metri femminili, batterie: Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13.20 – 800 metri maschili, semifinali: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici

13.40 – Decathlon, getto del peso: Dario Dester, Alberto Nonino

13.55 – 400 ostacoli maschili, semifinali: Giacomo Bertoncelli, Alessandro Sibilio, Alessio Sommacal

19.40 – Decathlon, salto in alto: Dario Dester, Alberto Nonino

20.45 – Lancio del martello femminile, finale: Sara Fantini

21.20 – 200 metri femminili, semifinali: eventuali Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

21.40 – Salto triplo maschile, qualificazioni: Simone Biasutti, Andrea Dallavalle, Andy Diaz

22.08 – 400 ostacoli femminili, finale: Ayomide Folorunso

22.22 – Decathlon, 400 metri: Dario Dester, Alberto Nonino

Europei di atletica 2026: dove vederli



Tutte le gare degli Europei di atletica leggera di Birmingham sono trasmesse in diretta tv integrale sui canali Rai, su Sky Sport e su Eurosport.