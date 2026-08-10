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martedì 11 agosto 2026

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Mattia Furlani infortunato agli Europei 2026: “La mia stagione finisce qui, vedo una strada sfocata”

Mattia Furlani infortunato agli Europei 2026: “La mia stagione finisce qui, vedo una strada sfocata”
Mattia Furlani (AP Photo/Morgan Harlow) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain
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Il lunghista sui social: “Oggi mi sentivo bene, evidentemente il mio corpo, a certe intensità, non era ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato”

Mattia Furlani si sfoga in un lungo post sui propri account social a poche ore dall’infortunio subito al bicipite femorale che lo ha costretto al ritiro dopo il primo salto di qualificazione agli Europei di Parigi. “Sono passati ormai due mesi e mezzo da quell’infortunio in Cina. Due mesi in cui l’obiettivo era in primis recuperare al meglio per cercare di ritornare in pedana sano, ancor prima che performante. Mesi in cui si è lavorato molto sia in campo che con lo staff medico. Se non avessi avuto l’estrema certezza — e il test di Montecarlo ne è stato una prova — non sarei mai entrato in pedana correndo il rischio consapevole di una probabile ricaduta“.

Oggi mi sentivo bene, entravo forte ed evidentemente il mio corpo, a certe intensità, non era ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato, subendo una ricaduta. In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso: sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po’ sfocata. La mia stagione finisce qui”, ha aggiunto. 

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