Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’Italia

Impresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via. A trionfare è stato l’azzurro Yeman Crippa, che ha firmato il nuovo record personale in 2h05:18 diventando il primo italiano di sempre a vincere la corsa sui 42,195 km nella capitale francese. Un successo che interrompe un digiuno europeo lungo 24 anni: l’ultimo a vincere a Parigi era stato il francese Benoît Zwierzchiewski nel 2002.

Gara perfetta: Crippa decisivo negli ultimi chilometri

La gara si è decisa nel finale. Crippa ha preso il comando a circa cinque chilometri dal traguardo, nel tratto all’interno del Bois de Boulogne, per poi piazzare l’attacco decisivo a 1,5 km dall’arrivo, su un tratto in pavé leggermente in discesa.

Alle sue spalle hanno chiuso: l’etiope Bayelign Teshager (2h05:23), il keniano Sila Kiptoo (2h05:28) e il gibutiano Mohamed Ismail (2h05:38).

Le parole di Crippa: “Inizia oggi la mia carriera da maratoneta”

Al termine della gara, un emozionato Crippa ha commentato la sua impresa: “La mia carriera da maratoneta inizia oggi, finalmente ho trovato la strada giusta”. L’atleta trentino delle Fiamme Oro ha raccontato anche i momenti decisivi della corsa: “Al 33° chilometro ho capito che era la mia giornata, al 39° ho visto gli avversari in difficoltà e ho deciso di attaccare”.

Riscatto dopo le Olimpiadi

Il successo a Parigi rappresenta anche una rivincita personale dopo il deludente 25° posto ai Giochi Olimpici. “Oggi mi sono riscattato”, ha spiegato Crippa, sottolineando come questa vittoria segni l’inizio di una nuova fase della sua carriera nella maratona internazionale.