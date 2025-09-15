Mondiali atletica 2025, programma e azzurri in gara oggi

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella terza giornata di gare ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. A conquistarla nella maratona, che ha aperto il programma di oggi, lunedì 15 settembre 2025, Iliass Aouani. Il campione europeo in carica risolleva il morale degli azzurri dopo la delusione per l’eliminazione di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Marcell Jacobs nella semifinale dei 100 metri.

Grande attesa ora per la sessione serale che vedrà impegnati, a partire dalle 12.35 ora italiana, diversi azzurri, a partire da Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Occhi puntati anche su Mattia Furlani, bronzo alle olimpiadi di Parigi 2024, impegnato nelle qualificazioni del lungo maschile. Nei 110 ostacoli in pista scenderà per l’Italia Simonelli, mentre nella finale femminile del lancio del martello gareggerà Sara Fantini.

Gli azzurri in gara oggi e orari (sessione serale)

ore 12.35 (19.35 Tokyo) 400 ostacoli M Batterie SIBILIO

ore 12.40 (19.40 Tokyo) Lungo M Qualificazione FURLANI

ore 12.49 (19.49 Tokyo) Asta M Finale

ore 13.23 (20.23 Tokyo) 110 ostacoli M Batterie SIMONELLI

ore 14.00 (21.00 Tokyo) Martello F Finale FANTINI

ore 14.06 (21.06 Tokyo) 100 ostacoli F Semifinali CARMASSI, CARRARO

ore 14.30 (21.30 Tokyo) 1500 M Semifinali ARESE, RIVA

ore 14.55 (21.55 Tokyo) 3000 siepi M Finale

ore 15.20 (22.20 Tokyo) 100 ostacoli F Finale ev. Carmassi, Carraro



I risultati degli azzurri nella notte

Nelle gare della sessione diurna di lunedì 15 settembre 2025 si è qualificata per la finale del salto con l’asta l’azzurra Roberta Bruni mentre è stata eliminata Elisa Molinarolo. Conquista la semifinale le tre azzurre dei 400 ostacoli: Alice Muraro, Ayomide Folorunsoe Rebecca Sartori. Nel lancio del martello invece è stato eliminato Giorgio Olivieri.