Mondiali atletica 2025 dal 13 settembre a Tokyo, calendario e dove vederli (anche in chiaro)

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali atletica 2025. Si terranno a Tokyo, Giappone, da sabato 13 a domenica 21 settembre. Tanti gli azzurri a caccia di medaglie, da Nadia Battocletti a Larissa Iapichino, da Andy Diaz a Mattia Furlani, passando per Zaynab Dosso, Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, con questi ultimi tre che avevano trovato la gloria proprio nella capitale nipponica, durante i Giochi Olimpici del 2021. In tutto sono 90 i convocati: 44 uomini e 46 donne. Un vero e proprio record per l’Italia che al massimo era riuscita a portare 78 atleti al Mondiale di Budapest 2023. I titoli in palio saranno 49 (24 maschili, 24 femminili e uno misto, la staffetta 4×400).

Gli azzurri ai Mondiali atletica 2025

Ecco alcuni dei 90 atleti azzurri in gara ai Mondiali atletica 2025:

Nadia Battocletti (10.000 e 5.000 metri)

(10.000 e 5.000 metri) Mattia Furlani (salto in lungo)

(salto in lungo) Andy Diaz (salto triplo)

(salto triplo) Gianmarco Tamberi (salto in alto)

(salto in alto) Marcell Jacobs (100 metri e 4×100)

(100 metri e 4×100) Filippo Tortu (200 metri 4×100)

(200 metri 4×100) Lorenzo Patta (4×100)

(4×100) Fausto Desalu (200 metri e 4×100)

(200 metri e 4×100) Antonella Palmisano (20 km e 35 km di marcia)

(20 km e 35 km di marcia) Leonardo Fabbri (getto del peso)

(getto del peso) Larissa Iapichino (salto in lungo)

(salto in lungo) Lorenzo Simonelli (110 ostacoli)

(110 ostacoli) Sara Fantini (lancio del martello)

(lancio del martello) Iliass Aouani (maratona)

(maratona) Yeman Crippa (maratona)

(maratona) Zaynab Dosso (100 metri e 4×100)

(100 metri e 4×100) Edoardo Scotti (4×400 mista)

(4×400 mista) Luca Sito (400 metri)

(400 metri) Pietro Arese (1500 metri)

(1500 metri) Alessandro Sibilio (400 ostacoli)

(400 ostacoli) Yohanes Chiappinelli (maratona)

(maratona) Giada Carmassi (100 ostacoli)

(100 ostacoli) Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

(400 ostacoli) Roberta Bruni (salto con l’asta)

(salto con l’asta) Daisy Osakue (lancio del disco)

(lancio del disco) Sveva Gerevini (eptathlon)

(eptathlon) Matteo Sioli (salto in alto)

(salto in alto) Simone Bertelli (salto con l’asta)

(salto con l’asta) Alexandrina Mihai (marcia)

(marcia) Erika Saraceni (salto triplo)

(salto triplo) Alice Pagliarini (4×100)

(4×100) Asia Tavernini (salto in alto)

(salto in alto) Andrea Bernardi (4×100)

(4×100) Amanda Obijiaku (4×100)

(4×100) Zoe Tessarolo (4×400)

Il calendario di sabato 13 settembre

01:00 – 35km marcia M, finale (Caporaso, Giupponi, Orsoni)

01:00 – 35km marcia F, finale (Colombi, Giorgi, Palmisano)

02:00 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo A (Osakue)

03:55 – Getto del peso M, qualificazioni (Fabbri, Ponzio, Weir)

03:55 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo B (ev. Osakue)

04:23 – 100m M, turno preliminare

04:55 – Staffetta 4x400m mista, batterie (Italia)



11:05 – 3000m siepi M, batterie (Zoghlami)

11:30 – Salto in lungo F, qualificazioni (Iapichino)

11:55 – 100m F, batterie (Dosso)

12:05 – Salto con l’asta M, qualificazioni (Bertelli, Olivieri)

12:50 – 1.500m F, batterie (Cavalli, Sabbatini, Zenoni)

13:35 – 100m M, batterie (Jacobs)

14:10 – Getto del peso M, finale (ev. Fabbri, Ponzio, Weir)

14:30 – 10.000m F, finale (Battocletti, Palmero)

15:20 – Staffetta 4x400m mista, finale (ev. Italia)

Dove vedere le gare in tv (anche in chiaro)

I Mondiali atletica 2025 si potranno seguire in chiaro sui canali Rai, in streaming su Raiplay, e sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.