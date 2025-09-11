Mondiali atletica 2025 dal 13 settembre a Tokyo, calendario e dove vederli (anche in chiaro)

Conto alla rovescia per l’inizio dei Mondiali atletica 2025. Si terranno a Tokyo, Giappone, da sabato 13 a domenica 21 settembre. Tanti gli azzurri a caccia di medaglie, da Nadia Battocletti a Larissa Iapichino, da Andy Diaz a Mattia Furlani, passando per Zaynab Dosso, Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, con questi ultimi tre che avevano trovato la gloria proprio nella capitale nipponica, durante i Giochi Olimpici del 2021. In tutto sono 90 i convocati: 44 uomini e 46 donne. Un vero e proprio record per l’Italia che al massimo era riuscita a portare 78 atleti al Mondiale di Budapest 2023. I titoli in palio saranno 49 (24 maschili, 24 femminili e uno misto, la staffetta 4×400).
Gli azzurri ai Mondiali atletica 2025
Ecco alcuni dei 90 atleti azzurri in gara ai Mondiali atletica 2025:
- Nadia Battocletti (10.000 e 5.000 metri)
- Mattia Furlani (salto in lungo)
- Andy Diaz (salto triplo)
- Gianmarco Tamberi (salto in alto)
- Marcell Jacobs (100 metri e 4×100)
- Filippo Tortu (200 metri 4×100)
- Lorenzo Patta (4×100)
- Fausto Desalu (200 metri e 4×100)
- Antonella Palmisano (20 km e 35 km di marcia)
- Leonardo Fabbri (getto del peso)
- Larissa Iapichino (salto in lungo)
- Lorenzo Simonelli (110 ostacoli)
- Sara Fantini (lancio del martello)
- Iliass Aouani (maratona)
- Yeman Crippa (maratona)
- Zaynab Dosso (100 metri e 4×100)
- Edoardo Scotti (4×400 mista)
- Luca Sito (400 metri)
- Pietro Arese (1500 metri)
- Alessandro Sibilio (400 ostacoli)
- Yohanes Chiappinelli (maratona)
- Giada Carmassi (100 ostacoli)
- Ayomide Folorunso (400 ostacoli)
- Roberta Bruni (salto con l’asta)
- Daisy Osakue (lancio del disco)
- Sveva Gerevini (eptathlon)
- Matteo Sioli (salto in alto)
- Simone Bertelli (salto con l’asta)
- Alexandrina Mihai (marcia)
- Erika Saraceni (salto triplo)
- Alice Pagliarini (4×100)
- Asia Tavernini (salto in alto)
- Andrea Bernardi (4×100)
- Amanda Obijiaku (4×100)
- Zoe Tessarolo (4×400)
Il calendario di sabato 13 settembre
- 01:00 – 35km marcia M, finale (Caporaso, Giupponi, Orsoni)
- 01:00 – 35km marcia F, finale (Colombi, Giorgi, Palmisano)
- 02:00 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo A (Osakue)
- 03:55 – Getto del peso M, qualificazioni (Fabbri, Ponzio, Weir)
- 03:55 – Lancio del disco F, qualificazioni gruppo B (ev. Osakue)
- 04:23 – 100m M, turno preliminare
- 04:55 – Staffetta 4x400m mista, batterie (Italia)
- 11:05 – 3000m siepi M, batterie (Zoghlami)
- 11:30 – Salto in lungo F, qualificazioni (Iapichino)
- 11:55 – 100m F, batterie (Dosso)
- 12:05 – Salto con l’asta M, qualificazioni (Bertelli, Olivieri)
- 12:50 – 1.500m F, batterie (Cavalli, Sabbatini, Zenoni)
- 13:35 – 100m M, batterie (Jacobs)
- 14:10 – Getto del peso M, finale (ev. Fabbri, Ponzio, Weir)
- 14:30 – 10.000m F, finale (Battocletti, Palmero)
- 15:20 – Staffetta 4x400m mista, finale (ev. Italia)
Dove vedere le gare in tv (anche in chiaro)
I Mondiali atletica 2025 si potranno seguire in chiaro sui canali Rai, in streaming su Raiplay, e sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.