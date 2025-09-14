Mondiali atletica 2025, oggi le finali dei 100 metri – La diretta

La pista che gli regalò l’oro olimpico questa volta è amara per Gianmarco Tamberi. Il campione azzurro è fuori dalla finale del salto in alto ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dopo aver sbagliato tre tentativi a quota 2,21. Cresce intanto l’attesa per le finali più attese della kermesse, quelle dei 100 metri maschili e femminili, in programma dopo le 15. Fuori dalla finale Marcell Jacobs, sesto nella sua semifinale in 10″16, che dopo la gara parla per la prima volta apertamente di un possibile ritiro.
Intanto la giornata è stata resa più dolce per i colori azzurri dalla prestazione di Edoardo Scotti, che ha conquistato la semifinale nei 400 metri con il nuovo record italiano, 44″45.
Jimmy Gressier vince la medaglia d’oro nei 10mila metri ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Il francese taglia il traguardo per primo superando a pochi metri dall’arrivo l’etiope Kejelcha. Bronzo per lo svedese Almgren.
L’americana Davis-Woodhall conquista la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Davis salta a 7.13 m, battendo la tedesca Mihambo (argento). Bronzo per la colombiana Linares.
Doppietta giamaicana nella finale dei 100 metri maschili ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. Sotto lo sguardo di Usain Bolt, inquadrato sugli spalti, Oblique Seville si aggiudica la medaglia d’oro con il tempo di 9”77, seguito dal connazionale Thompson (9″82). Solo bronzo per l’americano Lyles (9″89).
La statunitense Melissa Jefferson-Wooden ha vinto i 100 metri femminili ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo con il grandissimo tempo di 10″61, nuovo record dei campionati. Per lei la quarta prestazione di sempre. Argento per la giamaicana Clayton (10″76), poi Alfred (Santa Lucia) in 10″84.
Dopo essere stato eliminato nella semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, Marcell Jacobs riflette sul suo futuro. “L’anno scorso mi ero fatto promessa: se avessi avuto una stagione ancora difficile non so quanto avrei potuto continuare – ha detto a RaiSport – devo prendermi un po’ di tempo e capire se continuare a soffrire ancora così. So che l’anno prossimo sarà un po’ più tranquillo, però non lo so”. Analizzando la sua gara, ha commentato: “So che i miei tempi non sono questi ma in questo momento è così che sto correndo. Staffetta? Vediamo, magari c’è chi sta meglio di me. Decideremo”.
“Il mio risultato è pietoso”. Così Gianmarco Tamberi ai microfoni di RaiSport dopo l’eliminazione nel salto in alto ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. “Bisogna saper accettare le sconfitte – aggiunge l’azzurro – per la prima volta finisco una gara e non vedo l’ora di ricominciare la preparazione, che quest’anno non c’è stata”.
Zaynab Dosso non accede alla finale dei cento metri ai Mondiali di atletica di Tokyo. L’azzurra ha chiuso la semifinale sesta, correndo in 11”22, ed è stata eliminata.
Marcell Jacobs è fuori dalla finale dei 100 metri. L’azzurro ha chiuso sesto in 10″16, suo record stagionale, ma che non basta per ottenere un posto tra i migliori velocisti del mondo, sulla pista che lo vide oro olimpico in 9″80.
L’americana Valarie Allman vince la medaglia d’oro nel lancio del disco ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. Argento all’olandese Van Klinken, bronzo per la cubana Morales.
La keniana Peres Jepchirchir ha conquistato la medaglia d’oro nella maratona femminile ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. Jepchirchir ha vinto in volata, superando l’etiope (e detentrice del record mondiale) Tigst Assefa e chiudendo con un tempo di 2h 24’43”. Bronzo per la britannica naturalizzata uruguaiana Julia Paternain.