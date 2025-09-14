Mondiali atletica 2025, oggi le finali dei 100 metri – La diretta

La pista che gli regalò l’oro olimpico questa volta è amara per Gianmarco Tamberi. Il campione azzurro è fuori dalla finale del salto in alto ai Mondiali di atletica 2025 a Tokyo, dopo aver sbagliato tre tentativi a quota 2,21. Cresce intanto l’attesa per le finali più attese della kermesse, quelle dei 100 metri maschili e femminili, in programma dopo le 15. Fuori dalla finale Marcell Jacobs, sesto nella sua semifinale in 10″16, che dopo la gara parla per la prima volta apertamente di un possibile ritiro.

Intanto la giornata è stata resa più dolce per i colori azzurri dalla prestazione di Edoardo Scotti, che ha conquistato la semifinale nei 400 metri con il nuovo record italiano, 44″45.