Mondiali atletica 2025, Edoardo Scotti record italiano nei 400: è in semifinale

Edoardo Scotti si qualifica alla semifinale dei 400 metri ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo e stabilisce il nuovo record italiano con 44”45. L’azzurro, che correva in nona corsia, ha chiuso la batteria al terzo posto. Scotti parte benissimo e chiude alla grande, lasciandosi alle spalle Kebinatshipi. La batteria è stata vinta dall’americano Jacory Patterson. Niente da fare invece per Luca Sito che non riesce a centrare la semifinale, chiudendo la sua batteria al settimo posto, con il tempo di 46”22.

“Sentivo che era il mio giorno, ora l’obiettivo è la finale”

“L’atletica così inizia a diventare interessante. Era inutile nascondersi, il mio obiettivo è arrivare in finale“. Così Edoardo Scotti a RaiSport dopo aver centrato la semifinale nei 400 metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo, stabilendo il nuovo record italiano. “Ieri mi sono riposato e ringrazio sia i miei compagni che i tecnici – ha aggiunto – oggi me la sentivo, era il mio giorno”.

Il record nei 400 metri tolto a Luca Sito

Scotti ha migliorato di ben 30 centesimi il record precedente, che apparteneva a Luca Sito, stabilito a Roma il 9 giugno 2024 con 44″75, e che era stato eguagliato dallo stesso Scotti il 19 luglio scorso. Ecco i migliori tempi di sempre degli azzurri sui 400 metri: