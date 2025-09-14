Accesso Archivi

Mondiali atletica 2025, Edoardo Scotti record italiano nei 400: è in semifinale

Edoardo Scotti (Foto LaPresse/Alfredo Falcone)
LaPresse
LaPresse

L’atleta ferma il cronometro a 44″45

Edoardo Scotti si qualifica alla semifinale dei 400 metri ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo e stabilisce il nuovo record italiano con 44”45. L’azzurro, che correva in nona corsia, ha chiuso la batteria al terzo posto. Scotti parte benissimo e chiude alla grande, lasciandosi alle spalle Kebinatshipi. La batteria è stata vinta dall’americano Jacory Patterson. Niente da fare invece per Luca Sito che non riesce a centrare la semifinale, chiudendo la sua batteria al settimo posto, con il tempo di 46”22.

“Sentivo che era il mio giorno, ora l’obiettivo è la finale”

“L’atletica così inizia a diventare interessante. Era inutile nascondersi, il mio obiettivo è arrivare in finale“. Così Edoardo Scotti a RaiSport dopo aver centrato la semifinale nei 400 metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo, stabilendo il nuovo record italiano. “Ieri mi sono riposato e ringrazio sia i miei compagni che i tecnici – ha aggiunto – oggi me la sentivo, era il mio giorno”.

Il record nei 400 metri tolto a Luca Sito

Scotti ha migliorato di ben 30 centesimi il record precedente, che apparteneva a Luca Sito, stabilito a Roma il 9 giugno 2024 con 44″75, e che era stato eguagliato dallo stesso Scotti il 19 luglio scorso. Ecco i migliori tempi di sempre degli azzurri sui 400 metri:

  1. 44″45 Edoardo Scotti, Tokyo, 14 settembre 2025
  2. 44″75 Luca Sito, Roma, 9 giugno 2024
  3. 44″77 Davide Re, La Chaux-de-Fonds, 30 giugno 2019
  4. 45″08 Alessandro Sibilio, Nocera Inferiore, 18 giugno 2022
  5. 45″12 Matteo Galvan, Rieti, 25 giugno 2016
  6. 45″19 Andrea Barberi, Rieti, 27 agosto 2006
  7. 45″25 Claudio Licciardello, Pechino, 18 agosto 2008
  8. 45″26 Mauro Zuliani, Roma, 5 settembre 1981
  9. 45″35 Andrea Nuti, Sestriere, 28 luglio 1993
  10. 45″35 Alessandro Attene, Sydney, 23 settembre 2000
