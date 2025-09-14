Mondiali atletica 2025, Edoardo Scotti record italiano nei 400: è in semifinale

Edoardo Scotti si qualifica alla semifinale dei 400 metri ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo e stabilisce il nuovo record italiano con 44”45. L’azzurro, che correva in nona corsia, ha chiuso la batteria al terzo posto. Scotti parte benissimo e chiude alla grande, lasciandosi alle spalle Kebinatshipi. La batteria è stata vinta dall’americano Jacory Patterson. Niente da fare invece per Luca Sito che non riesce a centrare la semifinale, chiudendo la sua batteria al settimo posto, con il tempo di 46”22.
“Sentivo che era il mio giorno, ora l’obiettivo è la finale”
“L’atletica così inizia a diventare interessante. Era inutile nascondersi, il mio obiettivo è arrivare in finale“. Così Edoardo Scotti a RaiSport dopo aver centrato la semifinale nei 400 metri ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo, stabilendo il nuovo record italiano. “Ieri mi sono riposato e ringrazio sia i miei compagni che i tecnici – ha aggiunto – oggi me la sentivo, era il mio giorno”.
Il record nei 400 metri tolto a Luca Sito
Scotti ha migliorato di ben 30 centesimi il record precedente, che apparteneva a Luca Sito, stabilito a Roma il 9 giugno 2024 con 44″75, e che era stato eguagliato dallo stesso Scotti il 19 luglio scorso. Ecco i migliori tempi di sempre degli azzurri sui 400 metri:
- 44″45 Edoardo Scotti, Tokyo, 14 settembre 2025
- 44″75 Luca Sito, Roma, 9 giugno 2024
- 44″77 Davide Re, La Chaux-de-Fonds, 30 giugno 2019
- 45″08 Alessandro Sibilio, Nocera Inferiore, 18 giugno 2022
- 45″12 Matteo Galvan, Rieti, 25 giugno 2016
- 45″19 Andrea Barberi, Rieti, 27 agosto 2006
- 45″25 Claudio Licciardello, Pechino, 18 agosto 2008
- 45″26 Mauro Zuliani, Roma, 5 settembre 1981
- 45″35 Andrea Nuti, Sestriere, 28 luglio 1993
- 45″35 Alessandro Attene, Sydney, 23 settembre 2000