Mondiali atletica 2025, Larissa Iapichino fuori dalla finale del salto in lungo

Prima sorpresa ai Mondiali di atletica leggera 2025 iniziati oggi a Tokyo. Larissa Iapichino, una delle protagoniste azzurre più attese, ha mancato l’accesso alla finale del salto in lungo femminile. La figlia di Fiona May ha saltato 6.56 al secondo tentativo, chiudendo in quindicesima posizione e mancando per quattro centimetri l’ingresso tra le migliori dodici che si contenderanno le medaglie.

Un ultimo salto senza miglioramenti

L’azzurra partiva 13^ all’ultimo salto con la miglior misura di 6.56, ma all’ultimo stacco non riesce a migliorarsi (6.32) e manca quindi il pass tra le prime dodici per la finale. Grande delusione sul suo volto. Per lei quindicesima posizione finale nella classifica generale a 4 centimetri dalla qualificazione.

Le parole di Larissa Iapichino dopo l’eliminazione

Le sue parole a RaiSport: “Non devo farmi prendere dal momento, uscire di qui e analizzare tutto con lucidità. A caldo posso dire che la gara si commenta da sola. In questo momento sono un po’ sotto shock, è un incubo, non è stato il Mondiale che volevo”. “La mia gara si commenta da sola. Non è il momento di fare analisi, lo farò quando sarò più lucida“, ha aggiunto l’azzurra, considerata alla vigilia una delle favorite per il podio.