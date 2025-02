L'ex campione olimpico dopo l'annuncio dal palco di Sanremo: "Mondiale punto interrogativo, mio corpo deve recuperare"

“Non sono importanti le vittorie quanto riprovarci sempre, cadere e rialzarsi. Quello che dopo Parigi mi ha fatto più piacere sentirmi dire è stato ‘grazie Gimbo per avermi dato la forza nel mio momento difficoltà’. Questo è stato quello che mi ha spinto a prendere questa decisione che è stata una decisione non facile, per nulla scontata”. lo ha detto l’ex campione olimpico Gianmarco Tamberi, nel corso di un suo incontro da BMW Italia a Sanremo, il giorno dopo l’annuncio sul palco del teatro Ariston di puntare ai giochi olimpici di Los Angeles 2028. “Sono stati dei mesi molto difficili in cui non avevo il coraggio di pensare di rimettermi in gioco, di rimettermi di nuovo a sacrificare così tanto per un obiettivo così grande. Quando prendi una botta così grande è difficile avere il coraggio di rialzarti e dopo Parigi non ero convinto di volerci riprovare. Quest’anno ci saranno i mondiali a Tokyo dove voglio arrivare competitivo, ma dal momento in cui ho scelto di arrivare alle olimpiadi di Los Angeles, dovrò scegliere le mie priorità. Avevo sia la paura di ritirarmi che quella di andare avanti, ma quella nell’andare avanti era più legata alla paura di star male di nuovo”.

“Mondiale punto interrogativo, mio corpo deve recuperare”

Parlando proprio del Mondiale di Tokyo Tamberi ha spiegato: “Non so come starò a settembre, con il mio team sanitario stiamo cercando di fare di tutto per recuperare da quei problemi che negli ultimi 3-4 anni ho silenziato con antinfiammatori e infiltrazioni. Abbiamo forzato tanto, adesso il mio corpo necessita di recuperare . E questo significa magari lavorare anche di più che per una singola gara, tra ore di fisioterapia e palestra. Tokyo sarà un punto interrogativo, ad oggi faccio fatica a capire in che condizioni mi presenterò quest’anno se punto al 2028”. “Indubbiamente selezionare gli appuntamenti in questo momento significa sacrificare la primissima parte di questo quadriennio per essere in forma più avanti – ha aggiunto l’azzurro – L’obiettivo è arrivare ai Giochi nel migliore dei modi”, ha concluso Tamberi parlando con SkySport.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata