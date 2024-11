Immagine Instagram

La riunione di famiglia per il giorno del Ringraziamento, le foto postate dalla madre del campione olimpico di Tokyo

Un’attesa durata 16 anni ma alla fine ne è valsa la pena. Marcell Jacobs ha trascorso il tradizionale giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti a casa del padre Lamont. A darne notizia è stata la mamma del campione olimpico del 100 metri a Tokyo, Viviana Masini, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di Jacobs con il figlio seduto su un divano al fianco di papà Lamont. “Questo è il risultato della pazienza e Amore verso un credo e ideale di Famiglia, del credere che tutto è possibile! Oggi più che mai credo nei miracoli piena di gioia e lacrime: se accettiamo le scelte degli altri e aspettiamo, tutto torna! Dal 1994 al 2024: 30 anni di lunga attesa. Festa del Ringraziamento in tutto e per tutto! L’universo continua a sostenerci nei nostri desideri! Non ti stancare di aspettare!”, ha scritto la donna. Papà Lamont aveva conosciuto mamma Viviana negli anni ’90 mentre era di stanza, come militare, in una base americana in Veneto. Dopo la nascita di Marcell, però, la separazione tra i due, con Lamont trasferito in una base in Corea. Nel 2008 l’ultimo contatto tra Jacobs e il padre, che nel 2022 pur invitato non si è presentato al matrimonio del campione con l’attuale moglie Nicole Daza. Il riavvicinamento tra i due è stato reso possibile dalla decisione di Jacobs di trasferirsi negli Usa per allenarsi in Florida, così nei giorni scorsi è arrivata la tanto attesa ‘reunion’.

