Miglior prestazione stagionale per l'azzurro, che dopo aver tagliato il traguardo si è fermato per un problema alla coscia

Marcell Jacobs si è piazzato quinto nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha corso in 9″85 e, subito dopo aver tagliato il traguardo, si è fermato per un problema muscolare alla coscia. L’oro è andato allo statunitense Noah Lyles in 9″79 davanti al giamaicano Kishane Thompson e al connazionale Fred Kerley (9″81). Per Jacobs si tratta della miglior prestazione stagionale.

Jacobs: “Ho dato tutto, alla medaglia ci credevo”

“Non posso essere troppo contento di questa gara. Ho cercato di continuare a spingere, gli altri sono andati fortissimo. Ho spinto piu che potevo, ho dato tutto, sicuramente avrei voluto prendere la medaglia. Ho lavorato tanto e credevo di prenderla. Ma fa parte del gioco. È un quinto posto olimpico che mi dà soddisfazione dopo un anno e mezzo difficile”, ha dichiarato Jacobs a Rai Sport.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata