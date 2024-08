Il capitano azzurro su Instagram: "Back at home"

Nuovi controlli medici per Gianmarco Tamberi. Il capitano della Nazionale di atletica dopo essere rientrato in Italia dalle Olimpiadi di Parigi 2024, segnate per lui da alcune coliche ne hanno condizionato la gara di salto in alto, si è sottoposto a un’ecografia. Tamberi ha postato una foto con una storia sul suo account Instagram con la scritta: “Back at home”.

