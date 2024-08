L'atleta azzurro a Casa Italia all'indomani dell'undicesimo posto nel salto in alto

“I Mondiali di Tokyo del 2025? Posso pensare a tutto in questo momento, la cosa che faccio più fatica a vedere è mettere di nuovo lo sport davanti a tutto. Però potrebbe essere un pensiero di adesso che potrebbe cambiare domani, sicuramente in qualche modo devo qualcosa alla mia famiglia, ai miei amici, a mia moglie, e doverglielo significa dovere del tempo, volere avere una famiglia con mia moglie, voler vivere in qualche modo la mia vita anche non sportiva”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi parlando a Casa Italia all’indomani dell’undicesimo posto nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024, gara condizionata dalle coliche renali che lo hanno colpito nell’ultima settimana. “Questo non significa che smetterò di fare sport e che non lo farò con la stessa serietà, ma tra farlo seriamente e farlo come gli ultimi anni ci passa tanto”, ha aggiunto.

