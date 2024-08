Così in un post sul proprio account X il neocampione olimpico sui 100 metri

“Ho asma, allergie, dislessia, deficit di attenzione, ansia e depressione. Ma ti dirò che ciò che hai non definisce ciò che puoi diventare. Perché non tu”. Così in un post sul proprio account X, lo statunitense Noah Lyles, neocampione olimpico sui 100 metri ai Giochi di Parigi.

