Il campione olimpico in carica: "Bisogna cercare di fare meno errori possibili e poi focalizzarsi su se stessi"

“Per andare a podio come minimo devi correre sotto i 9”85, bisogna cercare di fare meno errori possibili e poi focalizzarsi su se stessi”. Lo ha detto Marcell Jacobs in conferenza stampa da Casa Italia in vista del debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Lyles non lo vedo in pole position anche perché non è quello che ha corso più veloce quest’anno, il giamaicano (Kishane Thompson, ndr) mi spaventa di più rispetto a Lyles – ha aggiunto – E’ campione del mondo nei 100, 200 e staffetta, arriva con un gran carico di energia ma questo non vuol dire che sia imbattibile”.

