Prima volta assoluta per una spedizione azzurra nella manifestazione che quest'anno si è svolta a Chorzow, in Polonia

L’Italia trionfa agli Europei a squadre di atletica. A Chorzow, la spedizione azzurra festeggia un successo storico, mai riuscito in questa competizione e nemmeno nella vecchia Coppa Europa. L’Italia chiude la competizione con 426.50 punti davanti ai padroni di casa della Polonia, a quota 402.50. Terza la Germania con 387.50 punti. L’Italia guida anche il medagliere dell’atletica per i Giochi Europei con 14 medaglie all’attivo: 6 ori, 5 argenti e 3 bronzi.

Per quanto riguarda l’ultima giornata, spicca l’oro di Tamberi nel salto in alto con 2.29 e i bronzi di Larissa Iapichino nel salto in lungo con 6.66, Crippa nei 5 mila e Tortu sui 200 metri

