Gianmarco Tamberi ha vinto la gara del salto in alto agli Europei a squadre di atletica in corso a Chorzow, conquistando anche la medaglia d’oro ai Giochi Europei. L’olimpionico e capitano della squadra azzurra, al debutto stagionale, si è imposto con la misura di 2.29 ottenuta al primo tentativo. Gimbo è tornato oggi a gareggiare per la prima volta dal 7 settembre 2022, quando si era imposto alla Diamond League a Zurigo con 2,34.

Alle spalle di Tamberi hanno chiuso il belga Thomas Carmoy, argento con 2.29 ottenuto al secondo tentativo, e il polacco Norbert Kobielski, bronzo con 2.26. Tamberi all’ultimo tentativo ha provato a superare la misura di 2.34 senza riuscirvi. Grazie alla sua vittoria, l’Italia consolida il primo posto nella classifica degli Europei a squadre.

“Non sono nemmeno stato invitato al Golden Gala e questo mi è dispiaciuto. Forse la mia presenza non era gradita e alla fine mi sono sentito di non andare comunque”. Gianmarco Tamberi si toglie un sassolino dalla scarpa dopo la vittoria nel salto in alto al debutto stagionale agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia. La polemica va in scena poco dopo la gara e il campione olimpico non usa giri di parole: “Non stiamo qui a disquisire, mi sarebbe piaciuto moltissimo essere presente e alla fine non sono nemmeno stato invitato. I motivi per cui non ho gareggiato sono molteplici, ma non mi hanno nemmeno invitato. In ogni caso non potevo esimermi dal venire qui, l’ho fatto per i ragazzi e per l’Italia. Sono orgoglioso di essere in una squadra così forte”, aggiunge Tamberi.

Jacobs sia forte e guardi al suo cammino