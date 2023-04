Il runner partecipa promuovendo una raccolta fondi per l’Associazione “I sogni di Anna ODV

Parte oggi l’ultramaratona Milano – Sanremo. Si tratta dell’ultramaratona non-stop più lunga d’Europa (il percorso si snoda per 285 chilometri) e crocevia fondamentale per poter partecipare ai maggiori eventi di categoria del mondo tra cui la Spartathlon e la Badwater. Partendo dalla città di Milano si attraversano 3 regioni italiane e 54 comuni passando per risaie, centri storici e passi montuosi fino ad arrivare sulla costa di Ponente della Riviera Ligure con il traguardo da tagliare nella Città dei Fiori il 16 aprile.

Un percorso tanto suggestivo quanto impervio che vedrà tra i protagonisti anche l’atleta dell’Isola d’Elba Giuseppe Pulvirenti che per l’occasione ha anche deciso di promuovere una raccolta fondi per l’Associazione “I sogni di Anna ODV”: l’obiettivo da raggiungere è di 10.000 euro, di cui 3.000 sono stati già raccolti.

