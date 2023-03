Aveva 76 anni: campione olimpico a Città del Messico 1968, a lui si deve l'innovativa 'Fosbury Flop'

E’ morto all’età di 76 anni Dick Fosbury, la leggenda dello sport olimpico che rivoluzionò per sempre il salto in alto. L’ex atleta americano si è spento ieri, domenica. Campione olimpico a Città del Messico 1968, a lui si deve l’innovativa ‘Fosbury Flop’, la tecnica con la quale l’atleta scavalca l’asticella rovesciando il corpo all’indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori. A darne per primo notizia è stato il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. “È con il cuore addolorato che devo rilasciare la notizia che l’amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo un breve periodo con una recidiva di linfoma. La leggenda dell’atletica leggera lascia la moglie Robin Tomasi, il figlio Erich Fosbury e le figliastre Stephanie Thomas-Phipps di Hailey, Idaho e Kristin Thompson”. Tra i commenti immediati, quello del velocista di Trinidad e Tobago, Ato Boldon: “RIP 1968. Medaglia d’oro olimpica e leggenda del salto in alto/pioniere, scomparso domenica. Condoglianze alla sua famiglia e agli amici. Godspeed, Fos, eternamente grato”.

R.I.P. 1968 Olympic gold medalist and high jump legend/pioneer Dick Fosbury, who passed away on Sunday. Condolences to his family and friends. Godspeed, Fos, from an eternally grateful sport. pic.twitter.com/BzV9XsGHff — Ato Boldon (@AtoBoldon) March 13, 2023

