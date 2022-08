I due hanno vinto l'argento e il bronzo nei 3000 siepi agli europei di Monaco: "Quasi non ci credevo, ho realizzato quello che sono riuscito a fare quando mi hanno dato il tricolore" dice Zoghlami

(LaPresse) Le dichiarazioni di Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami, rispettivamente argento e bronzo nei 3000 siepi agli europei di Monaco, dopo la vittoria delle medaglie. “Sono ancora emozionato, più che per la medaglia in sé per il percorso fatto per arrivarci”, ha detto Abdelwahed davanti ai microfoni a Casa Italia. “Quasi non ci credevo, ho realizzato quello che sono riuscito a fare quando mi hanno dato il tricolore per il giro della pista”, ha dichiarato Zoghlami.

