Ha tagliato il traguardo in 51"90 durante i trials olimpici

L’americana Sydney McLaughlin ha stabilito il nuovo record mondiale dei 400 metri ostacoli tagliando il traguardo in 51″90. In occasione dei trials statunitensi di Eugene, in Oregon, McLaughlin ha battuto la precedente primatista mondiale Dalilah Muhammad la cui performance sulla distanza era di 52″16. Dopo la sua corsa da record, McLaughlin si è accovacciata sulla pista, con la mano sulla bocca aperta incredula per il risultato ottenuto.

