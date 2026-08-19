Palio di Siena 2026, il fantino Tittia resta ricoverato ma le condizioni migliorano

Migliorano le condizioni di Giovanni Atzeni, detto Tittia, il fantino che martedì, dopo aver vinto il Palio di Siena, è caduto rovinosamente sul tufo di piazza del Campo riportando un trauma cranico. Ha trascorso una notte “tranquilla” al policlinico Le Scotte di Siena e rimarrà in osservazione per almeno altre 24 ore. Secondo fonti sanitarie, le condizioni di Tittia vengono giudicate in miglioramento ma il prolungamento del ricovero è ritenuto necessario per svolgere ulteriori accertamenti.

Palio di Siena, La caduta di Tittia e del cavallo, Anda e Bola, dopo la vittoria 👉 https://t.co/RhhxzmWh54 pic.twitter.com/iH8YDWWGto — Tg La7 (@TgLa7) August 19, 2026

Tittia e il Nicchio vincono il Palio di Siena 2026

Il fantino, in sella al cavallo Anda e Bola (che sta bene nonostante la caduta), ha conquistato il Palio di Siena per la tredicesima volta facendo esplodere di gioia i contradaioli del Nicchio che non vincevano da 28 anni.

Atzeni raggiunge così Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, e Angelo Meloni, detto Picino, per numero di vittorie. Davanti ci sono ancora Francesco Santini, detto Gobbo Saragiolo, e Mattia Mancini, detto Bastiancino, entrambi con 15 vittorie, e Andrea Degortes, detto Aceto, con 14 vittorie. Per Anda e Bola, castone baio di 10 anni, è il secondo Palio vinto: il primo lo aveva vinto nell’agosto scorso per Valdimontone e sempre montato da Tittia.