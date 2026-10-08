Maltempo a Ischia, fulmine danneggia cupola della chiesa di San Gaetano: il video

La cupola della chiesa di San Gaetano nel comune di Forio, a Ischia, è stata colpita da un fulmine la scorsa notte durante il temporale che si è abbattuto sull’isola. Il fulmine ha causato danni sia all’esterno che all’interno della cupola e la caduta di calcinacci nella chiesa. Il parroco ha disposto la chiusura della chiesa fino all’accertamento dei danni e all’esito della messa in sicurezza. La Protezione civile della Campania ha emanato una nuova allerta meteo di livello arancione che sarà in vigore dalle ore 15 sull’area di Napoli e le isole del golfo Ischia, Procida e Capri.

Allerta arancione su Napoli: chiuse Circumvesuviana e linee flegree

Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e provincia nella tarda mattinata, causando danni e disagi in particolare nell’area nord della provincia. Segnalazioni di allagamenti di strade e scantinati sono giunte dai comuni di Marano, Mugnano e Giugliano, in particolare dalla frazione di Licola con disagi all’orario di uscita delle scuole. Pioggia anche sulle isole di Ischia, Procida e Capri, dove è alta l’attenzione per il rischio frane dopo i temporali dei giorni scorsi.

Dalle ore 15 entra in vigore l’allerta arancione per ulteriori possibili temporali sull’area di Napoli e le isole del golfo: per questo vengono chiuse tutte le linee ferroviarie della Circumvesuviana e le linee flegree (Cumana e Circumflerea). Lo comunica Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce le linee vesuviane e flegree. “Il servizio ferroviario, salvo un miglioramento delle condizioni meteorologiche, sarà riattivato nel corso della giornata di domani”, fa sapere Eav. Servizi sostitutivi saranno attivati a partire dalle 15, orario dell’entrata in vigore dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per l’area metropolitana di Napoli e le isole del golfo. Restano invece operative la linea Napoli-Pedimonte e la metropolitana Piscinola-Aversa.