Palio di Siena, vince la contrada del Nicchio: per Tittia è la 13esima vittoria

La contrada del Nicchio con il cavallo Anda e Bola montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia ,si è aggiudicata il Palio di Siena dell’Assunta, corso oggi dopo due rinvii per la pioggia. Il Nicchio non vinceva da 28 anni ed era la contrada ‘nonna’ del Palio. Per Tittia si tratta della 13esima vittoria sul tufo di Piazza del Campo e raggiunge così Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, e Angelo Meloni, detto Picino, per numero di vittorie. Davanti a Tittia Francesco Santini, detto Gobbo Saragiolo, e Mattia Mancini, detto Bastiancino, entrambi con 15 vittorie, e Andrea Degortes, detto Aceto, con 14 vittorie. Per Anda e Bola, castone baio di 10 anni, è il secondo Palio vinto: il primo lo aveva vinto nell’agosto scorso per Valdimontone e sempre montato da Tittia. La carriera di oggi è stata particolarmente nervosa, con tre mosse non valide e con un difficile allineamento tra i canapi per la presenza di diverse contrade rivali. Ma quando la mossa è stata valida Tittia è balzato subito in testa, rimanendovi per tutta la corsa.