Europei di tuffi 2026, Chiara Pellacani oro nel trampolino 1 metro

Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d’oro nel trampolino da 1 metro ai campionati europei di tuffi di Parigi. L’azzurra aveva già vinto nel pomeriggio l’oro nel trampolino 3 metri in coppia con Matteo Santoro. L’azzurra ha chiusa con il punteggio di 298.90 scavando un solco di 40 punti dalle rivali. Al secondo posto la svizzera Michelle Luisa Heimberg (258.80), terza la britannica Desharne Bent-Ashmeil (254.35). Quinta l’altra azzurra Elisa Pizzini (245.30).

Oscar Bertone: “Una domenica bestiale, Chiara mai così precisa”

“Una domenica bestiale. Pensavo il primo giorno abbiamo fatto il botto, qui abbiamo fatto il grande botto sinceramente“, ha affermato il Direttore tecnico Oscar Bertone. “A dire la verità speravo di trovare due atleti sul podio, perché Elisa se lo meritava. Chiara è in una condizione di forma perfetta: non l’ho mai vista così precisa negli allenamenti, costante, puntuale. È arrivata qua e ha dichiarato che vuole portare a casa cinque medaglie. Certo, adesso cominciano a essere tre ori. Stanno bene tutti e col sorriso sulle labbra e questo è quello che mi interessa. Ogni giorno è una giornata a sé, questa l’abbiamo vissuta in modo pazzesco“, ha concluso.