Europei di tuffi 2026, Santoro-Pellacani medaglia d’oro dal trampolino 3 metri sincro misto

Chiara Pellacani e Matteo Santoro vincono la finale del 3 metri sincro misto agli Europei di tuffi di Parigi dominando con 305.85 punti. Medaglia d’argento per gli atleti neutrali russi Ilia Molchanov e Elizaveta Kuzina con 286.17. Terzo gradino del podio per i tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel a quota 284.19 punti.

Matteo Santoro e Chiara Pellacani (AP Photo/Aurelien Morissard)

Pellacani: “Una gara dominata, Matteo è un po’ un mio fratellino”

“Una gara dominata, però eravamo molto preparati e insieme diamo sempre il meglio di noi”, il primo commento di Chiara Pellacani. “Avevo tanta voglia di rifarmi dopo la giornataccia di ieri – afferma Matteo Santoro – Ero abbastanza nervoso, ma con Chiara è tutto più facile. Mi sono divertito molto, nonostante l’ansia: nei primi due tuffi a me tremavano le gambe, con lei devo saltare un po’ meno e facevo fatica a trattenermi. “Lui per me è un po’ mio fratellino, siamo cresciuti insieme”, conclude Pellacani.