Roma, Gualtieri inaugura l’Expo Village al Circo Massimo dedicato alla Maratona

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inaugurato, presso il Circo Massimo, l’Expo Village di Acea Run Rome The Marathon, fulcro della Maratona di Roma che si correrà domenica 22 marzo. “Questa è un’edizione da record, per numeri, per qualità e per un percorso senza eguali nel cuore della Capitale”, ha dichiarato Gualtieri a margine dell’inaugurazione. “Stimiamo circa 100.000 persone che, direttamente e indirettamente, parteciperanno a questo evento, che caratterizza sempre più Roma come capitale dello sport”, ha proseguito il sindaco della Capitale. “San Pietro, San Paolo e il lungo il Tevere: credo che nessuna città può offrire un percorso di questo tipo, con tantissime persone che si godranno l’opportunità di fare una maratona visitando i monumenti e le strade più belle del mondo”, ha concluso.