Nautica, al via la 42esima Primo Cup-UBS Trophy, oltre 350 velisti a Monaco

Dal 5 all’8 marzo le acque al largo di Monaco ospiteranno la 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in partnership con UBS, con il supporto del Comune di Monaco e del fornitore tecnico North Sails, la manifestazione riunirà oltre 350 velisti provenienti da nove Paesi per tre giorni di regate. La competizione rappresenta tradizionalmente uno dei primi grandi appuntamenti della stagione dei monotipi nel Mediterraneo e quest’anno vedrà impegnate nelle acque tecnicamente impegnative di Monaco le flotte J/70, Smeralda 888, Longtze Premier e Cape 31. Per la classe J/70 l’evento rappresenta inoltre il quarto e ultimo atto della Monaco Sportsboat Winter Series.

La Primo Cup, una tradizione dal 1985

Varata nel 1985 da S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, la Primo Cup si è rapidamente affermata come un appuntamento fisso del calendario velico internazionale. Nel corso dei decenni si è consolidata come una regata caratterizzata da flotte altamente competitive e condizioni di gara impegnative, capaci di attirare sia professionisti esperti sia team ambiziosi desiderosi di misurarsi all’inizio della stagione. “Accogliamo squadre provenienti da tutto il mondo che apprezzano l’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità in condizioni impegnative. Monaco offre un contesto tecnicamente complesso e un’intensità sportiva che spinge tutti ad alzare il proprio livello”, spiega Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello YCM.

Tra i nomi di rilievo attesi sulla linea di partenza c’è l’americana Dawn Riley, una delle figure più rispettate della vela internazionale. Riley è stata la prima donna a guidare un team nell’America’s Cup, competizione alla quale ha partecipato tre volte. Ha inoltre preso parte a due edizioni della Whitbread Round the World Race, oggi conosciuta come The Ocean Race. La sua presenza contribuisce alla dimensione internazionale della regata, nella quale velisti di esperienza mondiale si confronteranno con equipaggi locali di alto livello.

Particolare attenzione sarà rivolta alla flotta J/70, che chiuderà la Monaco Sportsboat Winter Series proprio con questo ultimo atto. La J/70 Monaco Class Association conta 15 team, risultando una delle flotte più numerose di questa classe nel Mediterraneo. Dopo i primi tre atti invernali, Giangiacomo Serena di Lapigio con G-Spot guida attualmente la classifica provvisoria davanti a Pierrik Devic con Fraser Yachts, vincitore dell’Act III, e a Nico Poons con Charisma V. Le regate finali della Primo Cup stabiliranno se questo podio provvisorio tutto monegasco verrà confermato.

La flotta Cape 31 porterà ancora una volta nella baia di Monaco la propria reputazione di classe veloce e fisicamente impegnativa. Queste potenti imbarcazioni di 31 piedi richiedono manovre precise e rapide accelerazioni, in particolare quando navigano con gli spinnaker asimmetrici, dando vita a duelli tattici ad alta velocità in cui il coordinamento dell’equipaggio è decisivo.

La classe Longtze Premier torna come uno dei partecipanti abituali dell’evento. Nota per la sua reattività con venti leggeri a partire da circa cinque nodi e per la capacità di planare quando la brezza raggiunge i 10-12 nodi, questa classe offre spesso regate dinamiche che possono essere seguite facilmente anche dalla diga principale del porto.

La flotta Smeralda 888 apre tradizionalmente la propria stagione proprio a Monaco, dando il tono al resto del circuito. La classe, composta in gran parte da esperti “gentlemen sailors”, è presieduta dal membro dello Yacht Club de Monaco Charles de Bourbon des Deux-Siciles e continua a crescere sia per numero di partecipanti sia per livello competitivo.

Le gare inizieranno venerdì 6 marzo con il primo segnale di avviso per tutte le classi.