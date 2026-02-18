WWE, a Torino il primo Premium Live Event Italia di Wrestling: quando e dove vederlo

WWE ha annunciato oggi che il primo Premium Live Event della storia in Italia – Clash in Italy – si terrà all’Inalpi Arena di Torino, domenica 31 maggio 2026.

Questo evento storico farà parte del Wwe European Summer Tour, durante il quale le Superstar della Wwe visiteranno città in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e nel Regno Unito.

Inoltre, il 1° giugno si terrà sempre all’Inalpi Arena anche Monday Night Raw, a cui seguiranno gli appuntamenti live delle settimane successive all’Accor Arena di Parigi lunedì 8 giugno, e alla O2 Arena di Londra lunedì 22 giugno.

Friday Night SmackDown farà invece il suo ritorno a Barcellona venerdì 29 maggio all’Olimpic Arena Badalona, per poi arrivare in Italia venerdì 5 giugno all’Unipol Arena di Bologna.

Le prevendite del Wwe European Summer Tour, incluso il Premium Live Event di Torino, inizieranno mercoledì 11 marzo. La vendita dei biglietti si aprirà venerdì 13 marzo.

WWE: dove vederlo

A partire dal 1° aprile RAW, SmackDown, NXT e tutti i Premium Live Events (incluso il PLE di Torino) saranno disponibili in Italia live in esclusiva solo su Netflix, con il commento in italiano delle voci storiche de “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa.