Allo Yacht Club de Monaco, i giovani velisti sono pronti per l’Optimist Team Race

Quattordici edizioni, centinaia di gare e sempre con la stessa intensità. La Monaco Optimist Team Race sta per iniziare. Con oltre 150 match race, dalle qualificazioni round robin alle finali, la competizione è alta durante l’evento che prende il via oggi con la cerimonia di apertura. Lanciata nel 2010, la Monaco Optimist Team Race si è affermata come uno degli incontri più prestigiosi nel mondo dell’Optimist, una classe che ha formato migliaia di giovani velisti. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco con il supporto di Monaco Marine, FxPro, North Sails, Erplast e Peace and Sport, l’evento riunisce gli under 14 per competere in un format spettacolare e impegnativo, con 15 team da quattro persone provenienti da 12 Paesi che mettono alla prova le loro tattiche e virate. Le prime regate inizieranno alle 11 di giovedì 15 gennaio.

Dal 2010, la sola lista dei vincitori dimostra quanto questo evento possa essere internazionale e ultracompetitivo. Mentre la Svizzera tendeva a dominare con le iscrizioni della Société Nautique de Genève e del Gstaad Yacht Club, anche Germania, Finlandia, Turchia e Monaco hanno aggiunto i loro nomi alla lista prima dell’ascesa degli americani, vittoriosi nel 2020 e nel 2022. Nel 2023, la Croazia ha poi causato una grande sorpresa con JKU Deep Blue. Ogni anno c’è una rivelazione che conferma che la prossima generazione di velisti di livello mondiale farà tappa a Monaco.

Il formato di regata a squadre testa a testa si ispira all’America’s Cup, dove ogni team compete contro gli altri. Comunicazione, capacità di lettura del mare e sangue freddo sotto pressione sono fondamentali. È un’attività che forma il carattere e questi giovani velisti imparano in fretta. Non ci sono eroi individuali, ma devono pensare, agire e manovrare come una squadra. La Monaco Optimist Team Race è diventata un vivaio di futuri campioni, un trampolino di lancio per giovani velisti in erba, alcuni dei quali si faranno un nome anche al di fuori della classe Optimist.

Prima di entrare in scena, i team possono partecipare all’annuale International Clinic (12-14 gennaio) supervisionato da Chris Atkins. Con 45 anni di esperienza nelle regate a squadre, questo tre volte vincitore del Campionato Nazionale Britannico di Regata a Squadre ha anche allenato il Team Great Britain, che ha vinto la medaglia d’oro al primo Campionato Mondiale ISAF di Regata a Squadre. Presidente dei selezionatori della squadra olimpica britannica di vela per Pechino e Londra, è anche arbitro e giudice di World Sailing. I concorrenti avranno tre giorni per perfezionare le tattiche, affinare le tecniche e comprendere appieno le sfumature di questo impegnativo formato.