Nautica, regate ma anche formazione e transizione verde: il 2026 allo Yacht Club de Monaco 

Condivisione delle conoscenze, innovazione e impegno collettivo. Lo Yacht Club de Monaco inaugura una nuova stagione seguendo il suo approccio ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’.

Nel 2026, nell’ambito del suo mandato per migliorare l’attrattiva del Principato, il Club conferma il suo ruolo di polo di attrazione a Port Hercule e di piattaforma internazionale, rafforzando al contempo i suoi impegni in materia di responsabilità ambientale e sociale. Sport di alto livello, formazione giovanile, transizione sostenibile e patrimonio marittimo definiscono un anno di eventi che offrono una piattaforma di scambio per costruire il futuro dello yachting.

I primi grandi eventi già da metà gennaio

Il primo grande evento è la 15esima Monaco Optimist Team Race (dal 14 al 18 gennaio), ormai un appuntamento fisso nel calendario internazionale delle regate a squadre under 14. Il programma invernale prosegue con gli Atti III e IV (12-15 febbraio, 5-8 marzo) della Monaco Sportsboat Winter Series, che culminerà con la 42a Primo Cup-UBS Trophy (5-8 marzo), un’iconica regata monotipo per dilettanti esperti e professionisti nel calendario mediterraneo. Il 5 febbraio, il 18° Business Symposium – La Belle Classe Superyachts riunisce armatori e professionisti del settore per una cena-dibattito a invito sul tema: ‘Yachting 2035: la trasformazione economica del settore in risposta alle normative ambientali’.

Gli appuntamenti di primavera

In primavera, il Club ospita il primo Monaco, Capital of Advanced Yachting Rendezvous (21-24 marzo) in collaborazione con l’Explorers Club di New York. Una delegazione di un centinaio di membri del prestigioso club americano, fondato nel 1904, si recherà nel Principato per una serie di incontri dedicati all’esplorazione e alla salvaguardia degli oceani. Tra questi, l’Environmental Symposium, intitolato “Day of Exploration” (23 marzo), e il 30° Captains Forum (24 marzo), con il clou della sesta edizione degli YCM Explorer Awards (24 marzo), che premiano gli armatori impegnati nell’esplorazione responsabile e nella salvaguardia degli oceani. Il 2 aprile, la settima edizione della Superyacht Chef Competition punta i riflettori su una professione in cui l’eccellenza è il segno distintivo. Il presidente è Philippe Etchebest, chef due stelle Michelin e Meilleur Ouvrier de France.

Gli eventi estivi

Evento di punta dello YCM, la 13a edizione del Monaco Energy Boat Challenge (8-11 luglio) ne conferma lo status di laboratorio internazionale per la nautica sostenibile. Studenti, ingegneri e professionisti presentano e testano, durante le sfide in acqua, soluzioni legate alle energie alternative, alla propulsione, all’autonomia e alla sicurezza. Un logico proseguimento nell’impegno per promuovere l’innovazione e la transizione ambientale è il 6° Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (20-21 settembre). Organizzato da M3 Monaco, l’evento si concentra su soluzioni concrete per porti turistici e infrastrutture portuali più sostenibili e innovative. Promuovere il patrimonio marittimo e rafforzare la diffusione internazionale L’anno 2026 si distingue anche per la storica partecipazione dell’ammiraglia del Club, Tuiga (1909), e Viola (1908), alle celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti (4 luglio), incarnando il dialogo tra tradizione marittima, diplomazia culturale e trasmissione intergenerazionale. Sul fronte sportivo, la 21a Palermo-Montecarlo (18-23 agosto) prosegue lo spirito di avventura e performance, prima della ripresa delle regate autunnali e delle serie invernali. Un momento clou alla fine dell’anno è la 4a Navicap Challenge-Elena Sivoldaeva, regata inclusiva molto conosciuta.