Allo Yacht Club di Monaco grande successo per la Smart & Sustainable Marina Rendezvous

(LaPresse) – Panel, occasioni di networking e condivisione di contenuti. Anche quest’anno, la 5a edizione della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzata da M3 Monaco, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela, si è tenuta allo Yacht Club di Monaco e ha compiuto un passo avanti per un settore nautico più sostenibile. Investitori, architetti, gestori di porti turistici, produttori e innovatori hanno condiviso i loro punti di vista e presentato i loro progetti, tutti volti ad accelerare la transizione ambientale e a costruire infrastrutture portuali sostenibili, connesse e incentrate sulle persone. “Siamo molto orgogliosi perché questa quinta edizione è andata molto bene”, ha dichiarato José Marco Casellini, ceo di M3 Monaco. “Abbiamo avuto più di 200 partecipanti e la cosa più importante è stata la qualità. Abbiamo avuto molti rappresentanti del settore, ma anche ambasciatori, vice primi ministri, membri del governo di Sudafrica, Albania e Qatar e questo ci ha permesso di essere più riconoscibili. Ad oggi, l’importanza dell’incontro ha raggiunto un buon livello”, ha aggiunto.