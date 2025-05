Gli auguri al più grande trottatore di tutti i tempi. Il ricordo di Enzo Giordano, storico proprietario recentemente scomparso

Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi, compie 30 anni. Ad omaggiarlo, nella sua residenza di Eboli, dove è andata in scena ieri una piccola festa, il suo storico driver Giampaolo Minucci e il manager Rolando Luzi. I due, che hanno creduto nel mito dell’ippica mondiale fin dall’inizio, hanno creato un legame lungo e vincente insieme a Enzo Giordano, storico proprietario recentemente scomparso.

“Dire auguri a Varenne è una cosa simbolica, io gli auguri li voglio fare dal tuo proprietario, Enzo Giordano, che ha creduto in te soprattutto, e poi in me – ha sottolineato Minucci nel corso della festa – Un augurio speciale, auguri da parte mia e da parte di Enzo, che forse è l’artefice di tutta questa storia”.

