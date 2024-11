L'evento fa parte dell'iniziativa collettiva 'Monaco, Capital of Advanced Yachting'

Vela inclusiva e accessibile per tutti. È l’obiettivo della Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva, che si tiene nella baia di Monaco per la sua seconda edizione dal 29 novembre al 1° dicembre 2024. Circa 60 partecipanti si uniranno alla regata organizzata dallo Yacht Club de Monaco. L’evento si svolge in vista della Giornata internazionale delle persone con disabilità celebrata ogni anno il 3 dicembre ed è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che mirano anche a garantire i diritti delle persone con disabilità. “Oggi la vela vuole essere uno sport inclusivo che consente a equipaggi diversi di lavorare insieme, anche le persone con disabilità”, afferma il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri.

Tutto inizia con la prima gara venerdì 29 novembre alle 14. Per questa seconda edizione si sfideranno team provenienti da Inghilterra, Francia, Italia, Svizzera, Belgio e Monaco. Ad attendere gli equipaggi – composti da due persone – tre giorni di regate su imbarcazioni Hansa 303, appositamente progettate per essere accessibili a tutti.

E proprio due esemplari di Hansa 303 sono stati acquistati dallo YCM, grazie alla generosità di Elena Sivoldaeva. I concorrenti gareggeranno su un percorso triangolare bolina-poppa a seconda del formato di gara in due fasi, qualificazioni seguite dalle finali. La fase di qualificazione, il Round Robin, viene convalidata una volta che tutti i gruppi hanno gareggiato una volta. Alla fine di questa fase, i team con il minor numero di punti accederanno alla categoria Gold. In caso di parità, la classifica di ultima gara sarà decisiva. Gli altri team saranno divisi nelle categorie Silver, Bronze e Vermeil seguendo la stessa regola.

L’evento fa parte dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’ e racchiude i valori che lo YCM vuole continuare a trasmettere con i suoi progetti. La regata inoltre rafforza le azioni dello YCM per rendere la vela accessibile a tutti, promuovendo l’inclusione e valorizzando il senso di libertà insito in questo sport.

