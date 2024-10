Dopo aver concluso i round robin, l'equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ​​secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata in terza posizione

Con tutte le 120 gare completate il secondo giorno, l’Optimist European Team Racing Championship 2024 procede a un ritmo sostenuto nelle acque monegasche, appena fuori dallo Yacht Club de Monaco. “È un vero privilegio ospitare per la prima volta questo evento che riunisce giovani talenti da tutta Europa. Siamo rimasti colpiti dall’intensità delle competizioni e dal livello di impegno di ogni squadra”, ha affermato Bernard d’Alessandri, Segretario generale dello YCM. “Le acque monegasche offrono condizioni tecniche impegnative e vedere questi giovani velisti affrontare le diverse sfide con tanta determinazione e passione è fonte di ispirazione”.

Dopo aver concluso i round robin, l’equipaggio turco ha conquistato il primo posto, gli italiani sono arrivati ​​secondi e gli spagnoli hanno concluso la giornata in terza posizione. Dietro questo trio di testa, la competizione è serrata. Le squadre di Polonia e Grecia continuano a lottare per restare in corsa per il podio. Ad attendere i 64 giovani velisti, divisi in 16 team, ora ci sono il Gold Round e il Silver Round, seguiti da semifinali e finali.

“Ci sentiamo bene, il team è molto bravo, le condizioni meteo sono impegnative. Speriamo di vincere la competizione ma sarà dura”, ha detto il team italiano, formato da Ludovica, Anna, Christian e Jesper. “Siamo molto fiduciosi sulla gara ed è molto importante lavorare in squadra, parlare tra di noi, e controllare le condizioni di gara. A volte è difficile partire senza essere bloccati ma stiamo facendo del nostro meglio”, ha detto il team monegasco formato da Ludovica, Facundo, Pietro e Océane.

Organizzato dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e di World Sailing, in collaborazione con FxPro, Monaco Marine e Slam, l’Optimist Team Racing European Championship si sta affermando come un evento imperdibile per la giovane generazione di velisti.

