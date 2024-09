Domani in programma la settima e l'ottava regata

Luna Rossa pareggia i conti contro Britannia Ineos e riporta in equilibrio, sul 3-3, la finale della Louis Vuitton Cup di vela, in corso a Barcellona. L’imbarcazione italiana si è aggiudicata infatti la sesta regata trionfando in 26’56”, con 17 secondo di vantaggio sulla barca inglese. Domani sono in programma la settima e l’ottava regata.

