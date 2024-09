La barca inglese vince di 12" sull'imbarcazione italiana, che paga un errore in partenza

Luna Rossa ha perso contro Britannia la quinta regata valida per la finale della Louis Vuitton Cup. Sulle acque di Barcellona la barca inglese si è imposta con 12 secondi di vantaggio sull’imbarcazione italiana, che ha pagato un errore in partenza. Britannia conduce adesso la serie 3-2. Alle 15:15 è in programma la seconda regata di giornata, la sesta complessiva.

