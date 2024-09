La barca italiana perde due regate di fila nel pomeriggio ma conduce ancora la serie

Luna Rossa deve ancora rimandare l’appuntamento con la finale della Louis Vuitton Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dell’America’s Cup. L’imbarcazione italiana ha perso oggi due regate di fila contro American Magic, la sesta e la settima, ma conduce ancora la serie sul 4-3.

Nella prima prova odierna l’imbarcazione italiana e American Magic si sono alternati al comando nella spasmodica ricerca del vento giusto, con i giudici che hanno deciso di ridurre il percorso a soli 4 leg a causa della mancanza di vento. Proprio nel momento di prendere l’ultima boa, però, Luna Rossa ha commesso un errore finendo per essere squalificata e favorendo la fuga degli americani verso la vittoria con il tempo di 27’18”.

La barca italiana ha rotto poi la randa quando era in vantaggio nella settima regata di semifinale della Louis Vuitton Cup ed è stata costretta a fermarsi. Gli americani hanno vinto così la seconda regata di fila di questo pomeriggio con il tempo di 22’02 e riaprono i giochi per l’accesso alla finale contro gli inglesi di Ineos Britannia. Ora Luna Rossa conduce per 4-3 su American Magic, con le prossime regate in programma domani che saranno a questo punto decisive. Fondamentale, però, sarà rimettere in sesto la barca per evitare di subire una clamorosa rimonta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata