All'imbarcazione italiana basta vincere una regata per approdare in finale

Giornata potenzialmente decisiva per Luna Rossa nelle semifinali di Louis Vuitton Cup di vela. All’imbarcazione italiana, avanti per 4-0 nella serie contro gli statunitensi di American Magic (vince chi arriva per primo a cinque vittorie), basta aggiudicarsi una delle due regate di giornata per raggiungere la finale che deciderà lo sfidante di Team New Zealand per l’America’s Cup. Qui è possibile vedere le regate in diretta. Sotto, gli aggiornamenti.

American Magic vince gara 5, serie sul 4-1

Luna Rossa spreca il suo primo match point: American Magic sconfigge l’imbarcazione italiana in gara 5, complice un problema di Luna Rossa al foil. Serie ora sul 4-1.

Regate rinviate a mercoledì per poco vento

Le seste regate delle semifinali della Louis Vuitton Cup sono state rinviate a mercoledì a causa del poco vento a Barcellona. Lo hanno reso noto gli organizzatori.

