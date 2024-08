Nelle acque di Barcellona, la barca italiana ha battuto abbastanza agevolmente i francesi di Orient Express

Prima vittoria per Luna Rossa nella prima giornata del round robin della Luis Vuitton Cup, la competizione che designa lo sfidante alla Coppa America di vela. Nelle acque di Barcellona, la barca italiana guidata da Francesco ‘Checco’ Bruni e James Spithill ha battuto abbastanza agevolmente i francesi di Orient Express.

Dopo una partenza in sordina, Luna Rossa ha preso subito il comando delle operazioni staccando gli avversari grazie alla sua maggior velocità. Luna Rossa ha concluso la sua regata con il tempo di 23’20” con i francesi staccato addirittura di 1’24”. Una vittoria fondamentale per la barca italiana, visto che questa era la prima regata che assegnava punti. In precedenza Luna Rossa aveva perso di appena +0.12″ contro i defender di Team New Zealand, regata che non assegnava punti per il round robin. Orient Express, invece, nella sua prima regata aveva battuto gli svizzeri di Alinghi a conferma comunque del valore del successo di Luna Rossa.

