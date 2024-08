Inizia il round robin con le prime regate: le prime quattro classificate vanno in finale

Entra nel vivo, nelle acque di Barcellona, la 37esima edizione dell’America’s Cup, la manifestazione velica mondiale più iconica, con le regate della Louis Vuitton Cup.

Il formato e i contendenti

Dopo la fase delle regate preliminari, da oggi, 29 agosto, si inizia a competere per la classifica del primo dei due Round Robin della Louis Vuitton Cup, che qualificheranno quattro imbarcazioni per la fase delle semifinali (14-19 settembre). Le semifinali saranno al meglio delle 9 regate (chi ne vince 5 passa) e la finale che stabilirà la sfidante della detentrice, Team New Zealand, è al meglio delle 13 gare (passa chi ne vince per prima 7). Team New Zealand partecipa al round robin senza però prendere punti per la classifica, ed è già qualificata per la Match Race finale, anch’essa al meglio delle 13 gare.

Le contendenti per il posto da challenger

A contendersi il posto da challenger saranno: Alinghi (Svi); NYYC American Magic (Usa); Ineos Britannia (Gbr); Luna Rossa (Ita); Orient Express Racing Team (Fra). Ciascun sodalizio affronterà due volte tutte le rivali e al termine di questo ciclo di testa a testa, in cui ogni vittoria vale un punto, le prime quattro della graduatoria generale accederanno alle semifinali. In questa fase verrà dunque eliminata una sola barca, mentre la prima classificata potrà scegliere la sua avversaria (tra le altre tre squadre che hanno superato il turno).

Luna Rossa

A sognare la vittoria e la finalissima c’è Luna Rossa, che ha già vinto la Vuitton Cup nel 1992 con il Moro di Venezia (5-3 su New Zealand Challenge) a San Diego (Usa) e nel 2000 ad Auckland (5-4 contro America One). Due invece le sconfitte in finale, nel 2007 a Valencia contro Emirates New Zealand (0-5) e a San Francisco (Usa) nel 2013 sempre con Emirates New Zealand (1-7).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata