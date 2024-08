A Barcellona le regate seguite da numerosi spettatori

(LaPresse) Secondo giorno della regata preliminare dell’America’s Cup, dove il campione in carica, Team New Zealand, rimane al primo posto, seguito da vicino dal team italiano Luna Rossa. Gli spettatori, sempre più numerosi, si avvicinano alle banchine del porto e alla spiaggia della Barceloneta per assistere alle gare.

