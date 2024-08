Il campione indossava quella casacca quando batté il cosiddetto 'Called Shot' in Gara 3 della World Series 1932

La maglia che il campione di baseball Babe Ruth indossava quando batté uno storico fuoricampo alla World Series del 1932 è stata messa all’asta a Dallas e potrebbe essere venduta intorno ai 30 milioni di dollari. Ruth, forse il più grande giocatore di baseball della storia, aveva addosso quella maglia al Wrigley Field di Chicago il primo ottobre 1932 in gara 3 della serie finale del campionato americano, con i suoi New York Yankees contro i Chicago Cubs: al quinto inning, secondo quanto racconta la leggenda, mentre era nel box di battuta Ruth indicò con un dito le recinzioni e, poco dopo, batté un fuoricampo contro il lanciatore dei Cubs, Charlie Root. Uno dei giornalisti presenti al match parlò di ‘Called Shot’, a indicare che Ruth avesse preannunciato che avrebbe colpito l’home run e, anche se le verifiche successive non sono riuscite a stabilire con certezza se il campione avesse puntato il dito effettivamente verso le recinzioni (e non, ad esempio, verso il lanciatore o la panchina avversaria), quel momento è entrato nella storia del baseball. Heritage Auctions, che sta gestendo l’asta, ha affermato che Ruth regalò la maglia a uno dei suoi compagni di golf in Florida intorno al 1940. Poi, all’inizio degli anni ’90, la figlia di quell’uomo la vendette a un collezionista. Successivamente fu venduta all’asta nel 2005 per 940.000 dollari, e quell’acquirente l’ha affidata a Heritage quest’anno.

